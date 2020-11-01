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rektörü koranaya yakalandı

Rektörü Prof. Dr. , hesabından koranavirüse yakalandığı açıkladı.

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Giriş Tarihi: 1.11.2020 10:42 Son Güncelleme: 1.11.2020 10:42 ABONE OL
Selçuk Üniversitesi rektörü koranaya yakalandı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yeni tip koranavirüs (KOVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rektörlük görevini 24 Haziran'dan Prof. Dr. Mustafa Şahin'den devralan Metin Aksoy, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Aksoy, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hamdolsun ki durumum iyi. Bir süre karantinada tedavi göreceğim. Cevap veremediğim arama ve mesajlar için teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum." dedi.

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Selçuk Üniversitesi rektörü koranaya yakalandı
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