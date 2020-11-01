Son dakika: AFAD'dan son dakika deprem açıklaması: Ölü sayısı 44 oldu! Yaralı sayısı ise 896

Son dakika haberi: Önceki gün 14.51'de gerçekleşen 6.6'lık deprem sonrası Türkiye adeta İzmir'e ağlıyor. Yerin 16.54 km altında gerçekleşen ve merkez üssü Seferihisar olarak kaydedilen şiddetli sarsıntının bilançosu her geçen dakika gözler önüne serilmeye devam ederken AFAD ve birçok sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışı sürüyor. Ölü sayısının 44 olduğu bildirilirken 896 vatandaşımızın ise yaralı olduğu İzmir deprem bölgesinden gelen bilgiler arasında. İşte İzmir'de yaşanan deprem sonrası gelen son dakika haberinin detayları…

İZMİR'DE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR! 44 ÖLÜ 896 YARALI MEVCUT…

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Bakan Koca'nın son yaptığı açıklamada; 39 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız.