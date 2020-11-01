Son dakika: Burhan kuzu vefat etti! Koronavirüs tedavisi görüyordu

Son dakika haber: Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti.



YAKLAŞIK İKİ HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU



Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.



"NE ZAMAN NASIL BULAŞTIĞINI BİLMİYORUZ"



Açıklama yapan oğlu Süleyman Kuzu, "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi.





BURHAN KUZU KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu, Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.

Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.

2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AKP MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.



SON DAKİKA! BAKAN KOCA BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.



İşte Bakan Koca'nın o tweet'i;









Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covıd 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

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