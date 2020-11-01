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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı! Bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'de bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında: " Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz"" ifadelerini kullandı. İşte Kurum'un açıklamarından satır başları...

Giriş Tarihi: 1.11.2020 18:50 Son Güncelleme: 1.11.2020 19:52 ABONE OL
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı! Bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda

104 vatandaşımız enkazdan kurtarıldı. Bölgede çalışmalarımız yoğun bir ekiple devam ediyor. Vatandaşlarımıza bugün itibarıyla nakit ödemelere başladık. Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor.

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Hane başı 30 bin tl eşya yardımı da yapılacak. 30 ilçenin muhtarlarıyla görüşeceğiz. Son durumlar hakkında genel bir bilgi alacağız. Ayrıca vatandaşlarımıza 5 bin tl de kira yardımı yapacağız. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz.

"BU DURUMUN SİYASETİ OLMAZ"
Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyorlar, benim çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Herkesten istirham ediyorum birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bunun siyaseti, davası, polemiği olmaz

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı! Bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda
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