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Son Dakika Haberler: corona virüs salgınına yenik düştü! Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Koronavirüs (kovid-19) salgınına yakalanan AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. ’dan kötü haber geldi. 65 yaşındaki anayasa hukukçusu iki haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Burhan Kuzu’nun cenaze namazının bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacağı açıklandı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular da merak konusu oldu. Peki, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Kuzu kimdir?

Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:10 ABONE OL
Son Dakika Haberler: Burhan Kuzu corona virüs salgınına yenik düştü! Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli?

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. , koronavirüs salgınına yenik düştü. Burhan Kuzu'nun oğlu Süleyman Kuzu, babasının iki haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Süleyman Kuzu, '' Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli gibi sorular ise merak konusu oldu.

BURHAN KUZU'NUN OĞLU SÜLEYMAN KUZU'DAN AÇIKLAMA

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Süleyman Kuzu açıklama yaptı.

Son Dakika Haberler: Burhan Kuzu corona virüs salgınına yenik düştü! Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Açıklama yapan oğlu Süleyman Kuzu, "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede corona virüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi.

Son Dakika Haberler: Burhan Kuzu corona virüs salgınına yenik düştü! Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli?

BURHAN KUZU KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan , Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.

Son Dakika Haberler: Burhan Kuzu corona virüs salgınına yenik düştü! Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan , çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.

Son Dakika Haberler: Burhan Kuzu corona virüs salgınına yenik düştü! Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli?

2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

Son Dakika Haberler: Burhan Kuzu corona virüs salgınına yenik düştü! Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli?

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AKP MKYK Üyesi olan , iki çocuk babasıydı.

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Son Dakika Haberler: Burhan Kuzu corona virüs salgınına yenik düştü! Burhan Kuzu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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