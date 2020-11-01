Tüm kazancını İzmir’e bağışladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde semt pazarındaki tezgâhında elma ve mandalina satan Hüseyin Demirkan (41), günlük gelirini depremzedelere bağışladı.Diyarbakır, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Bolu ve Uşak'tan çok sayıda yardım ekibi ve teçhizat bölgeye ulaştı.Diyarbakır'dan her öğün bin 500 kişiye yemek hizmeti verebilecek seyyar mutfak ile 10 ton gıda yardımı, bölgeye gönderildi.Bursa'dan 20 kişilik ekip daha gönderildi.AFAD, UMKE ve Düzce itfaiyesi İzmir'e 14 araç 64 personel gönderdi.Şanlıurfa'da, minarelerden "feraciye duası" İzmir'deki depremzedeler için okundu.