Türkiye, Buse Hasyılmaz’ı konuşuyor… Son dakika haberler: İzmir depreminin sembol ismi Buse’nin kurtuluşunu Bakan Pakdemirli anlattı!

"Yıkıntının altında moral verici, kendisini destekleyici bir şeyler duymaya ihtiyacı vardı. Buse'ye 'Ben Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Devlet olarak buradayız. Seni kurtarmak istiyoruz. Sadece senden sakin olmanı istiyorum, bana tarif et.' diye seslendim"

- "Yakında nikahları olacak. Beni de nikah şahidi olarak görmek istediğini iletti. Ben de inşallah iki elim darda da olsa onlara nikah şahidi olmak istiyorum"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremde enkaz altından telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın nikah şahidi olacağını söyledi.

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kenti ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yardım standına uğradı, Afet ve Acil Durum Başkanlığının kurduğu çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti.