Vesayeti milletimizle birlikte tasfiye ettik

Partisinin Van İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere uçakla Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra kongrenin yapılacağı Van Atatürk Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada coşkuyla karşılandı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İzmir ve depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum.Devletimiz, deprem anından itibaren tüm bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz, kurumlarımız, Kızılay'ımız, AFAD'ımız, imkânlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olunması faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir.Ülkemizin en doğusundan en batısına kadar tehlikeli bir deprem kuşağı altında olduğunu yaşadığımız her sarsıntıyla bir kez daha hatırlıyoruz. Uzun yıllar boyunca bu ülkeye hâkim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır. Şehirlerimizi bir kanser gibi saran tek katlı veya çok katlı gecekonduların acısını afetlerde yıkım ve can kaybı olarak yaşıyoruz.Van da bu acıları en derinden yaşamış şehirlerimizdendir. 9 yıl önce Van'ın Erciş ve Edremit ilçelerinde meydana gelen depremlerde 644 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Van belki de ülkemizde bu çapta bir yıkımın bu derece hızla telafi edildiği ilk örneklerdendir. Van'da deprem sonrası 25 bin 172 konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 ahırı inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Ocak ayında yaşanan depremin ardından Malatya'da 5 bin 24 ve Elazığ'da 18 bin 886 konutun büyük kısmını bitirdik, kalanları da depremin yıldönümüne kadar tamamlamış olacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.Son dönemde Fransa başta olmak üzere kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık bir zihniyetin hâlâ devam ettiğinin işaretleridir. Bir asır önce elimizde kalan son vatan toprağı Anadolu'daki varlığımıza bile tahammül edemeyenler, bugün bölgemizde aldığımız inisiyatiflere de aynı şekilde yaklaşıyor. Dini fanatizmle İslam'a ve Müslümanlara, ırkçı saiklerle Türklere ve diğer yabancılara nefret besleyenler, artık bu duygularını gizleme gereği dahi duymuyor.Vesayeti milletimizle birlikte tasfiye ettik. Darbecileri milletimizle birlikte tepeledik. Ülkemizin fiziki alt yapısını, 81 vilayetiyle baştan sona milletimizle yeniledik. Temel hizmet alanlarında örnek bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurduk.Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntılara bir yandan da maruz kaldığımız saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. İstihdamı korumak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Üretimi sürdürmek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak ve ihracatı geliştirmek için görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaç duyuldukça yeni destek ve teşvik paketleri hazırlıyor ve uygulamaya alıyoruzYAKIN çevremiz başta olmak üzere tüm dünya salgının yeni dalgalarıyla sarsılırken, Türkiye güçlü sağlık alt yapısı ve dirayetli kriz yönetimiyle bu süreçte kendini ayrıştırmayı başarmıştır. Ekonomide gerçekleştirmekte olduğumuz büyük yapısal değişim en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi öneme sahiptir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023 yılına kadar bu süreci tamamladığımızda ekonomi de de bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hizmetine sunacağız.İNŞALLAH bugün yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi de yine milletimizle birlikte vereceğiz. Beraberce zafere yürüyeceğiz. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz birbirimizi para pul, makam mevki için değil, sadece ve sadece Allah için sevmenin bahtiyarlığına ereceğiz.