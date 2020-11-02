14 yaşındaki İdil 58 saat sonra kurtarıldı

Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazından, depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil yaralı çıkarıldı. Kardeşi İpek (8) ile enkaz altında kalan İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğuna ulaştı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi. Bir süre sonra alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu. Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi. Ekipler İpek Şirin'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Aynı apartmanda oturan Hasene Argüder (55) ise depreme evde kedisi Gümüş ile birlikte yakalandı. Emekli deniz astsubayı eşi Recai Argüder ve kızı, hemen evlerine koştu. Ancak Argüder'e ulaşamadı. Cansız bedeni enkazdan çıkarılan Argüder, Kayseri'de toprağa verildi. SABAH'a konuşan kuzeni Özgü Tatar; "Hasene ablam kanseri yendi ama depremde can verdi" dedi.