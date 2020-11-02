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'da sanığına "" indirimi

'da, /'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi sanığa hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 17:57 Son Güncelleme: 2.11.2020 18:01 ABONE OL
Adana'da FETÖ sanığına etkin pişmanlık indirimi

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.Ö. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini hatırlatarak, sanığın mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş sundu.

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Sanık A.Ö. savunmasında, "Tüm bildiklerimi önceki aşamalarda samimi bir şekilde anlattım. İfadem ve teşhislerim geçerlidir. Ayrıntılı savunmam dosya kapsamında mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 9 yıl hapse mahkum ettiği sanık A.Ö'nün cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 güne indirerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Adana'da FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi
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