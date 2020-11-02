Adope Flash Player engellendi nasıl kaldırılır? Adope Flash Player eklentisi eski olduğu için engellendi

Adope flash eklentisi, bilgisayarınızda Chrome üzerinden flash ses ve video içeriklerini görüntülemenize ve dinlemenize yardımcı olur. Son günlerde birçok internet kullanıcısı Adope Flash Player engellendi hatası sorununa çözüm aramaktadır. Google Chrome sayfasının üst köşesinde Adope Flash Player eklentisi eski olduğu için engellendi, eklentiyi güncelle ve bu seferlik çalıştır gibi yazılarla karşılaşılabiliyor. Pek çok kişi bu sebeplerden dolayı "Adope Flash Player engellendi" sorununu ortadan kaldırmak için çeşitli araştırmalarda bulunuyor. Eğer sizde Adope Flash Player engellendi hatasını kaldırmak istiyorsanız şimdi vereceğimiz adımları takip edebilirsiniz. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

ADOPE FLASH PLAYER ENGELLENDİ HATASINI GİDERMEK İÇİN ÖNERİLER

Adope Flash Player engellendi hatasını kaldırmak için kullanıcılar çözüm yollarına ulaşmak istiyorlar. Şimdi bu hatanın çözümü için bazı önerileri sizlerle paylaşacağız:

Tarayıcınızı bir kez daha kapatın ve açın. Google Chrome tarayıcısına chrome:/// components/ yazarak, enter tuşuna basın. Şimdi güncelleşme menüsü ekrana çıkacaktır. Buradaki pepper flash yazan kısımdaki güncellemeleri denetle sekmesine basarak güncellenmesini bekleyin. Güncellenme işleminin ardından yine aynı hatayı veriyorsa, bu başka bir hatayı ifade edebilir. Bu hata genellikle güncellemeler yönetici tarafından devre dışı bırakıldı hatasıdır. Bu sorunla karşılaştığınızda yapmanız gereken, Chrome yazılım temizleme aracını kullanarak kaldırmak ve yeniden kurmaktır.

ADOPE FLASH PLAYER ESKİ OLDUĞU İÇİN ENGELLENDİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Sürüm 39 ile birlikte Google Chrome eski eklentileri durdurduğundan "Adope Flash Player eklentisi eski olduğu için engellendi" hatasını vermektedir. Bu hatayı gidermek için yapmanız gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz: