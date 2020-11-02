AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, önceki dönem Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın İzmir depreminde hayatını kaybettiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 2.11.2020 18:19Son Güncelleme: 2.11.2020 18:42ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şöyle dedi;
Önceki Dönem Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Ekrem Özgür Duman kardeşimizi İzmir depreminde kaybettik.