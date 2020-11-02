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'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti

Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, önceki dönem Başkanı'nın İzmir depreminde hayatını kaybettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 18:19 Son Güncelleme: 2.11.2020 18:42 ABONE OL
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şöyle dedi;

Önceki Dönem Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Ekrem Özgür Duman kardeşimizi İzmir depreminde kaybettik.

Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Başımız sağolsun.
Mekanı cennet olsun...

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AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
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