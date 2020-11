Bilgisayarda et işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda et @ işareti nasıl yazılır?

Sıkça kullanılan @ işaretinin yazılışı arama motorlarında aranan popüler konular arasında.. Özellikle et (@) işaretinin yapımı en çok karıştırılan sembollerin başında gelmektedir. E-posta yazımında sık sık karşımıza çıkan ve e-posta adresinde bulunan bir işaret olan et işareti, bazı emoji işaretlerinin kısayolları için de gereklidir. Tuş kombinasyonları yardımı ile pratik bir şekilde yapabileceğiniz et işaretini nasıl yapacağınızı şimdi detaylı bir şekilde anlatacağız. İşte bilgisayarda et işareti nasıl yapılır sorusun cevapları…

ET İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Klavyede birkaç adımda kolay bir tuş kombinasyonu ile beraber et @ işareti yapımı oldukça basittir. Bunun için iki farklı yöntemden söz etmek mümkündür.

F klavyesi ile et (@) işareti yapmak için Alt Gr+F tuşuna basılması gerekir.

Q klavyesinde et (@) işareti yapmak için ise Alt Gr+Q tuşuna basılmalıdır.

Yukarıdaki her iki işlem et (@) işaretini karşınıza çıkarmaya yardımcı olacaktır.

Bunların yanı sıra Apple marka Macbook bir bilgisayarda et @ sembolünü kullanmak istiyorsanız klavyenin üst menü bölümündeki sayılar arasında alt ileüzerinde @ işaretini de göreceğiniz Q tuşuna aynı anda basmanız yeterlidir.

