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nedir? Biyoteknolojik çalışmalara örnekler

farklı ürünler geliştirmek ve yaratmak için biyolojik sistemleri, canlı organizmaları ya da bunların parçalarını kullanan çalışmaları kapsamaktadır. 1970’lerde genetik mühendisliğin gelişmesi ile birlikte, organizmaların genetik materyalinde () değişiklik yapma olasılığı nedeniyle biyoteknoloji ile insan sağlığı, bitki üretimi gibi pek çok alanda araştırmalar devam etmiştir. Canlı organizmalara veya biyolojik sistemlere dayanan her türlü teknoloji biyoteknolojinin kısa bir tanımıdır. Peki, biyoteknoloji tam olarak ne demek? Biyoteknoloji çalışma örnekleri nelerdir? İşte bu gibi merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları ile sizlerleyiz…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 12:07 Son Güncelleme: 2.11.2020 12:08 ABONE OL
Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik çalışmalara örnekler

Biyoteknoloji insan, hayvan ve bitki hücrelerindeki fonksiyonları anlamanın ve değiştirmenin teknik bir yoludur. Biyoteknoloji tıbbi alanlarda önemli gelişmeler kat etmiştir, özellikle çeşitli hastalıkların tanısı ve tedavisinde büyük adımlar atmıştır. Günden güne dünya ilaç sektöründe güçlenen biyoteknolojik ürünler, geçmişte ilaç sektöründe %10 oranında iken şimdilerde %20'lere yaklaşmış durumdadır. Peki, biyoteknoloji ne demek? Biyoteknoloji örnekleri nelerdir? işte yanıtları…

BİYOTEKNOLOJİ NE DEMEK

Biyoteknoloj, hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, fizyoloji, genetik, mikrobiyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra bilgisayar mühendisliklerinden yararlanarak, DNA teknolojisiyle hayvan, bitki ve mikroorganizmaları geliştirmek için eczacılık ve tıp alanlarında kullanılan teknolojileri verilen isimdir. Bununla birlikte elektrikelektronik mühendisliği ve makine mühendisliği üzerinde de etkili potansiyelinin olduğu düşünülmektedir. Kısaca biyoteknoloji, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmalar geliştirmek, doğal olarak var olmayan ya da ihtiyacımız kadar üretilmeyen yeni maddeleri elde etmek için kullanılmakta olan bir teknolojidir.

BİYOTEKNOLOJİ ÖRNEKLERİ

Yaşayan doku ve organlar aracılığı ile ideal yöntem ve tekniklerle istenilen ürünlerin elde edildiği biyoteknoloji genetik mühendislik yöntemleri, biyoteknoloji tarafından araç olarak kullanılmaktadır. Günümüzde insan konforunun arttırılmasına yönelik olan bu teknolojiden örnekler verecek olursak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Kanser, AIDS, lösemi, Akdeniz anemisi gibi çeşitli hastalıkları tedavi edebilmek ve önüne geçmek için genetik ürünlerin kullanımı
  • Büyüme geriliği, bulaşıcı hastalıklar, omurilik onarımı ve hasar görmüş beyin hücrelerinin onarılmasına yönelik protein üretimi
  • Kirli sulardaki bakterilerin bulunduğu ortamı temizleyebilen canlılar haline getirilmesi
  • Bir canlıdaki özel bazı genlerin diğer canlıya aktarılarak daha fazla üretim yapması
  • İnsülin üretimi gibi insan sağlığına faydalı özelliklerin üretimini arttırmak DNA ile hücrelerin genetik yapısının değişmesi
  • Bitkilerde gen değişliği sayesinde daha dayanıklı hale gelmesi ve daha verimli olması
  • Tekstil kağıt ve kimyasal ürünler gibi endüstriyel proseslerin çevresel etkilerini azaltma
  • Toprağı arıtma, atık gaz ve kirli hava, atık su temizleme
  • Ve çöp benzeri diğer atıkların değerlendirilmesi biyoteknolojik çalışmalara örnek olarak verilebilir.
  • Aynı zamanda yine insan sağlığı için patojenlerle savaşan antibiyotiklerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır.

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Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik çalışmalara örnekler
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