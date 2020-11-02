Çektikleri büyük acıları bir kez daha hissettiler

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde 2 çocuğu, kayınpederi ve kayınvalidesini kaybeden Serhat Aslan "Enkaz başında bekleyenleri en iyi ben anlarım. Aynı acıyı hissettim" dedi.Elazığ depreminde 15 yaşındaki kızı Sena Nur'u kaybeden Ufuk Demir "Kızımdan bir yaş büyük İnci'nin kurtarılmasına çok sevindim. Umarım daha bir çok kişi kurtarılır" dedi.Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik kurtarılan Buse Hasyılmaz kardeşimizin yeri benimkinden daha dardı. İçim acıdı" dedi.