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Çektikleri büyük acıları bir kez daha hissettiler

Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Çektikleri büyük acıları bir kez daha hissettiler
ENKAZ BAŞINDA BEKLEYENLERİ EN İYİ BEN ANLARIM: 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde 2 çocuğu, kayınpederi ve kayınvalidesini kaybeden Serhat Aslan "Enkaz başında bekleyenleri en iyi ben anlarım. Aynı acıyı hissettim" dedi.
İNCİ KIZIMDAN BİR YAŞ BÜYÜK: Elazığ depreminde 15 yaşındaki kızı Sena Nur'u kaybeden Ufuk Demir "Kızımdan bir yaş büyük İnci'nin kurtarılmasına çok sevindim. Umarım daha bir çok kişi kurtarılır" dedi.
BUSE'NİN YERİ BENİMKİNDEN DAHA DARDI: Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik kurtarılan Buse Hasyılmaz kardeşimizin yeri benimkinden daha dardı. İçim acıdı" dedi.
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Çektikleri büyük acıları bir kez daha hissettiler
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