Çektikleri büyük acıları bir kez daha hissettiler

ENKAZ BAŞINDA BEKLEYENLERİ EN İYİ BEN ANLARIM:
24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde 2 çocuğu, kayınpederi ve kayınvalidesini kaybeden Serhat Aslan "Enkaz başında bekleyenleri en iyi ben anlarım. Aynı acıyı hissettim" dedi.
İNCİ KIZIMDAN BİR YAŞ BÜYÜK:
Elazığ depreminde 15 yaşındaki kızı Sena Nur'u kaybeden Ufuk Demir "Kızımdan bir yaş büyük İnci'nin kurtarılmasına çok sevindim. Umarım daha bir çok kişi kurtarılır" dedi.
BUSE'NİN YERİ BENİMKİNDEN DAHA DARDI:
Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik kurtarılan Buse Hasyılmaz kardeşimizin yeri benimkinden daha dardı. İçim acıdı" dedi.