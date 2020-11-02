Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin İzmir teşkilatlarının kentsel dönüşüme karşı kampanya yaptığı ortaya çıktı!

'nin teşkilatlarının kentsel dönüşüme karşı kampanya yaptığı ortaya çıktı!

Merkez üssü olmamasına rağmen Bayraklı ve Bornova'yı adeta yıkıp geçen, yıkamadığı birçok binayı da oturulamaz hale getiren depremin ardından tüm çevreler ' olmalı' , 'dayanıklı binalar yapılmalı' tezlerine sarılsa da bu söylemlere bugün katılan 'nin İzmir'de siyasi gerekçeler üreterek depreme dayanıklı binalar yapılmasına karşı çıktığı ortaya çıktı.

M. FATİH GEDİMAN M. FATİH GEDİMAN
Giriş Tarihi: 2.11.2020 11:03 Son Güncelleme: 2.11.2020 11:25 ABONE OL
CHP'nin İzmir teşkilatlarının kentsel dönüşüme karşı kampanya yaptığı ortaya çıktı!

İzmir'de CHP'nin depreme dayanıksız olduğu yönünde raporlar verilen ve oturumun sonlandırarak yıkılıp yenisinin yapılması gerektiği yönünde kararların çıktığı bölge ve binalarla ilgili Kentsel dönüşüme karşı propaganda ve kampanyalar düzenlediği ortaya çıktı. CHP'nin İzmir'de depreme dayanıklı ve güvenli binalar yapılmasının önünü açan Kentsel dönüşüm yasası ve uygulamasına karşı çıkan söz konusu kampanyaları yapan teşkilatları deprem sonrasında kayıplara karıştı. Sadece sosyal medya üzerinden geçmiş olsun İzmir twitleri atan teşkilatlar tepki topladı.

BUGÜN "KENTSEL DÖNÜŞÜM" DİYEN CHP DÜN 'DÖNÜŞÜME "HAYIR" KAMPANYALARI YAPMIŞ

İzmir'de bugün "kentsel dönüşüm" , "Sağlam binalar olmalı" tezine sarılan CHP'nin dün hem İl başkanlığı hem de ilçe teşkilatları düzeyinde sokak sokak "Kentsel dönüşüme hayır" kampanyaları düzenlediği, yöneticilerinin medyaya 'Kentsel dönüşüm kararı' verilen bölgeleri eleştirdiği demeçler verdiği ortaya çıktı.

CHP KARABAĞ TEŞKİLATI: TAPU HAKKIMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR!

Karabağ CHP ilçe teşkilatı yaptığı kentsel dönüşüme hayır kampanyaları ile gündeme geldiği ve şehirde sokak sokak gezerek bu kampanyaya destekçi aradığı belirlendi.

CHP İL BAŞKANI: BURALARI NEDEN DÖNÜŞÜME DAHİL ETTİNİZ?

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Karabağlar'da yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları ve bu kapsamda 540 hektarlık alanın riskli olarak ilan edilmesini eleştirdiği medya demeçleri ortaya çıktı.

İşte İzmir'de bulunan CHP teşkilatlarının 'KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' kampanyalarından çarpıcı görüntüler;

BUGÜN GEÇMİŞ OLSUN TWİTLERİ ATIYORLAR

İzmir'de kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin bugün "Geçmiş olsun İzmir" twitleri attığı görülüyor... CHP Teşkilatının 2018'de kentsel dönüşüme karşı imza kampanyası başlattığı ve bunu Twitter'da duyurduğu paylaşımını silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA: Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor: Reyting sistemi nedir?

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'nin İzmir teşkilatlarının kentsel dönüşüme karşı kampanya yaptığı ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA