CHP'nin İzmir teşkilatlarının kentsel dönüşüme karşı kampanya yaptığı ortaya çıktı!

İzmir'de CHP'nin depreme dayanıksız olduğu yönünde raporlar verilen ve oturumun sonlandırarak yıkılıp yenisinin yapılması gerektiği yönünde kararların çıktığı bölge ve binalarla ilgili Kentsel dönüşüme karşı propaganda ve kampanyalar düzenlediği ortaya çıktı. CHP'nin İzmir'de depreme dayanıklı ve güvenli binalar yapılmasının önünü açan Kentsel dönüşüm yasası ve uygulamasına karşı çıkan söz konusu kampanyaları yapan teşkilatları deprem sonrasında kayıplara karıştı. Sadece sosyal medya üzerinden geçmiş olsun İzmir twitleri atan teşkilatlar tepki topladı.
BUGÜN "KENTSEL DÖNÜŞÜM" DİYEN CHP DÜN 'DÖNÜŞÜME "HAYIR" KAMPANYALARI YAPMIŞ
İzmir'de bugün "kentsel dönüşüm" , "Sağlam binalar olmalı" tezine sarılan CHP'nin dün hem İl başkanlığı hem de ilçe teşkilatları düzeyinde sokak sokak "Kentsel dönüşüme hayır" kampanyaları düzenlediği, yöneticilerinin medyaya 'Kentsel dönüşüm kararı' verilen bölgeleri eleştirdiği demeçler verdiği ortaya çıktı.
CHP KARABAĞ TEŞKİLATI: TAPU HAKKIMIZ KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR!
Karabağ CHP ilçe teşkilatı yaptığı kentsel dönüşüme hayır kampanyaları ile gündeme geldiği ve şehirde sokak sokak gezerek bu kampanyaya destekçi aradığı belirlendi.
CHP İL BAŞKANI: BURALARI NEDEN DÖNÜŞÜME DAHİL ETTİNİZ?
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Karabağlar'da yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları ve bu kapsamda 540 hektarlık alanın riskli olarak ilan edilmesini eleştirdiği medya demeçleri ortaya çıktı.
İşte İzmir'de bulunan CHP teşkilatlarının 'KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' kampanyalarından çarpıcı görüntüler;