CHP'nin İzmir teşkilatlarının kentsel dönüşüme karşı kampanya yaptığı ortaya çıktı!

İzmir'de CHP'nin depreme dayanıksız olduğu yönünde raporlar verilen ve oturumun sonlandırarak yıkılıp yenisinin yapılması gerektiği yönünde kararların çıktığı bölge ve binalarla ilgili Kentsel dönüşüme karşı propaganda ve kampanyalar düzenlediği ortaya çıktı. CHP'nin İzmir'de depreme dayanıklı ve güvenli binalar yapılmasının önünü açan Kentsel dönüşüm yasası ve uygulamasına karşı çıkan söz konusu kampanyaları yapan teşkilatları deprem sonrasında kayıplara karıştı. Sadece sosyal medya üzerinden geçmiş olsun İzmir twitleri atan teşkilatlar tepki topladı.