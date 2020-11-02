Çürük binada hizmet verdiler

İzmir depremi kentteki iki belediyenin de içler acısı halini gözler önüne serdi. İzmir Büyükşehir Belediye binasının 14 yıl önce çürük raporu olmasına rağmen hizmet verdiği, Konak belediye binası hakkında da yıkım kararı alınmasına rağmen aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı Depremin vurduğu İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediye'sinin hizmet verdiği ana hizmet binasında da skandal yaşandı. CHP'li Tunç Soyer'in belediye başkanlığını yaptığı belediyenin, 14 yıl önce çürük raporu verilmesine rağmen halen bu binada faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktı. İlgili hizmet binası hakkında 2006'da Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfı tarafından yapılan kolon ve kirişlerinden karot, çekiç örnekleri sonucu binanın "çürük" çıktığı ortaya çıktı. Aradan 14 yıl geçmesine karşın hiçbir adım atılmadı. Belediye yönetimi ise bina kolon ve kirişlerini gökkuşağı renklerine boyamakla yetindi. Deprem sonrası büyük hasar oluşan bina şans eseri yıkılmazken, bina ile ilgili tahliye kararı alındı. Depremden hemen sonra apar topar harekete geçen belediye Kültürpark'ta yeni fuar alanına taşınmaya başlandı.Diğer skandal ise Konak belediyesinde yaşandı. Belediyenin, hakkında yıkım kararı olmasına rağmen eski hizmet binasını hala aktif olarak kullandığı ortaya çıktı. Belediye yönetiminin yeni binaya geçtiği, kaçak binaları denetlemekle görevli ruhsat biriminin yanı sıra bazı hizmet birimlerinin de halen binada olduğu öğrenildi. Deprem sonrasında belediyenin kullanılan bina hakkında boşaltma kararı aldığı, çalışanlara "pazartesi işe gelmeyin" çağrısı yapıldığı, belediye birimlerinin aynı caddedeki bir otel binasına taşınacağı öğrenildi.