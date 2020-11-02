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SON DEPREMLER! mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? 2 Kasım 2020 Pazartesi ve !

İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar halen sürüyor. Durum böyle olunca, vatandaşlar da ve hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, ' mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?' sorularının yanıtı merak konusu oluyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte, 2 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 2.11.2020 10:59 Son Güncelleme: 2.11.2020 10:59 ABONE OL
SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? 2 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de merak konusu oldu. Yakınlarında deprem olup olmadığını öğrenmeye çalışan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile bilgi edinebiliyor. Hâl böyle olunca da, 'Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde?' sorusunun yanıtı gün içerisinde yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bilindiği gibi, anbean ve son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile takip edilebiliyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (2 KASIM 2020 PAZARTESİ)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DEPREMLER! Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? 2 Kasım 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
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