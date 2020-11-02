Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 10 ay önce irad ettiği bir hutbedeki ifadelerinin bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirilmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasında şöyle denildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 10 ay önce Elazığ'da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami'de irad ettiği hutbedeki depremle ilgili kullandığı ifadeler bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirilmiştir.

"Diyanet İşleri Başkanımız Elazığ depremi sonrasında 'Afetlere Karşı Bilinçli Olalım' başlıklı hutbesinde, insanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardında da Allah'a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çekmiştir."

"HUTBEDE BİR CÜMLE ÖNE ÇIKARILDI"

"Tüm bu mesajlara rağmen söz konusu hutbeden bir cümle öne çıkartılarak İzmir'de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır. Bu paylaşım üzerinden sosyal medyada gerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekse Başkanımıza yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz."

"Söz konusu içeriği alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Erbaş'a hakaret eden Celal Çelik isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

ÇELİK, ALİ ERBAŞ'A HAKARET ETTİ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi avukatı Celal Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın depremle ilgili sözlerini çarpıtarak, "Allah belanı versin Erbaş! Adamda bilgi ve ahlak yoksunluğu en üst düzeyde!..." iddiasında bulunmuştu. Celal Çelik, söz konusu paylaşımını daha sonra silmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İzmir depremi açıklaması