Dünya’nın dönüş yönü nedir? Dünya hangi yöne döner?

Dünya'nın dönme ekseni, yıldızlara göre hareket eder; bu hareketin bileşenleri ise devinim ve düğümdür. Aynı zamanda yer kabuğuna göre de hareket etmektedir, buna da kutupsal hareket denir. Dünya, diğer güneş sistemi gezegenleri gibi 3 harekete sahiptir. Kendi ekseni etrafında döner, Güneş'in etrafında dolaşır ve Güneş sisteminin geri kalanı ile birlikte Samanyolu Galaksisi boyunca hareket eder. Ancak dünyanın en son hareketi Samanyolu'nun merkezi etrafındaki Güneş sistemi ile birliktedir. Peki, Dünya'nnı dönüş yönü nedir? Dünya hangi yöne döner? Dünya kendi ekseni etrafında hangi yöne döner?

DÜNYA BATIDAN DOĞUYA MI DÖNER?

"Dünya batıdan doğuya mı döner, dünya ne tarafa döner? "sorusu çok merak ediliyor. Bu sorunun cevabını verecek olursak, Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner ve bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. Dünya'nın dönme ekseni, Güneş etrafındaki, uzay yörüngesine eğilimlidir. Bu hayali düzleme verile ad ise eliptik düzlemdir. Dünyanın kendi etrafında dönüşü, gece ve gündüzün değişmesine neden olur. Ayrıca dünya eliptik bir yörüngede ve eliptik düzlemde Güneş'in etrafında hareket eder. Bu hareket, ekseninin eliptik düzleme eğilimli olması ile birlikte mevsimlerin değişmesine neden olur. Bununla birlikte Dünya'nın dönüşü ve hızı biraz daha karmaşıktır; Ay ve Güneş'in gelgit kuvvetleri nedeniyle dönüşünde uzun vadeli bir yavaşlama gerçekleşir. Presesyon'a, yani yer çekimi etkisi gibi bir tork nedeniyle dönen cismin bir eksen etrafında yavaş hareketi, birinci eksenin yön değişikliğine neden olur.

Dünya'nın dönüş hızı çizgisel hız doğrultusu göz önünde bulundurulduğunda her noktada aynı olmamakla birlikte bu hız ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Dünya'nın dönüşünü eğik bir biçimde gerçekleştirmesi eksen eğriliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Eksen eğriliği, yörünge eskseni, dönme ekseni arasındaki açıya verilen isim olarak tanımlanmaktadır. Dünya'da yaklaşık olarak 117 derecelik eksen eğriliği bulunduğunu söyleyebiliriz.

Gezegenler Güneş sistemi, Merkür, Dünya, Mars, Venüs, Satürn, Uranüs, Jüpiter ve Neptün olarak sıralanabilir. Venüs dışında tüm gezegenler batıdan doğuya doğru dönmektedir. Saat dönüşünün tam tersidir, kendi ekseni etrafında 24 saati tamamladığı gibi Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü 365 gün 6 saattir.