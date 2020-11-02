Elazığ'dan utandıran haber: Kendilerine verilen daireleri 2 bin TL'ye kiralamaya çalışıyorlar!

EN FAZLA ÖDEYEN 900 ÖDÜYOR

Elazığ'da bir deprem yaşandığını aktaran mahalle sakinlerinden Gürkan Barata ise, "Bu depremden sonra da hak sahipleri çok yakındı. Devletten bayağı yakındılar. Devletimiz, elinden gelen bütün yardımları yaptı, en hızlı bir şekilde malumunuz olan Dilek Sitesi'ni teslim etti. Teslim edilmesinden sonra fırsatçılar 2 bin 100 liraya kadar şuan kiraya veriyorlar. Kiralık yazmışlar.

Tabi ki bunlar önceleri, küçük yapılıyor, devlet hakkımız yiyor diyorlardı. Kendileri, 900 TL küsura mal olan bir şeyi şuan 2 bin 100 liraya millete fırsatçılık olarak veriyor. Bugünlerde İzmir'de deprem oldu. Orada da şuan duyumlar aldık ki, kiralar iki misli olmuş. Buna devlet ne yapsın. İnsanın vicdanı yoksa, kendini yargılamıyorsa devlet bunları tek tek gezip de önlem alamaz, buna yapacak bir şeyi yok. Allah, bu insanlara hepsine iman nasip etsin. vicdanlarıyla hayırlı bir şekilde yaşamalarını vesile etsin" diye konuştu.