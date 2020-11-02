Gazi babanın yüreği yandı

Cansız bedeni enkazdan çıkarılan lköğretim 6'ıncı sınıf öğrencisi Elif İnan Bursa Orhangazi'deki köy mezarlığında toprağa verildi. Güneydoğu gazisi babasi Hasan İnan'ın "Meleğim diye sevdiğim kızım artık gerçek bir melek oldu. Yeni üniforması ile çantasının heyecanını yaşıyordu" sözleri yürekleri dağladı.Emrah Apartmanı'ndan lise öğretmeni F. Nihal Nayman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Eşi Özkan Nayman ise halen enkaz altında.Doğanlar Apartmanı enkazından önce çok sevdiği Göztepe takımı ambleminin yer aldığı tişörtü, maç bileti çıkan bir dönem stajyer olduğu spor klubünün müjdeli haberini beklediği Ali Çağın Kaygusuz'dan üzücü haber geldi. Kaygusuz'un cansız bedeni dün enkazdan çıkarıldı. Oyuncu arkadaşı Rıza Kocaoğlu acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Göztepe kulübü de "Kardeşimiz Ali'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" mesajını paylaştı.Melih Dağbaşı, 151 metre ile Türkiye'nin en yüksek çelik gökdeleni Biva Tower'ın 24'üncü katında çalışırken depreme yakalandı. Panikle isteleden binaya atlamaya çalışan Melih Dağbaşı caddedeki araçların üzerine düşerek yaşamını yitirdi. Dağbaşı'nın cenazesi memleketi Balıkesir Yenikavak'ta toprağa verildiMuğla'dan eşiyle İzmir'de yaşayan ikiz doktor oğulları Çağdaş ve Çağlar Bildirici'nin yanına giden Ali Bildirici, Rıza Bey apartmanında depreme yakalandı. Ali Bildirici hayatını kaybetti.SABAH