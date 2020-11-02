Gri listedeki terörist ikna edilerek teslim oldu

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa çıkarılan gençlerin kurtarılması için 3 yıl önce İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında gri listede aranan bir terörist daha teslim oldu. Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 186'ya yükseldi.PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde kararlı operasyonlar sürüyor. Örgüt tarafından kandırılarak dağa çıkarılan gençlerin kurtarılması için 3 yıl önce İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında istihbarat birimleri, yurt genelinde çocukları terör örgütünün elinde olan aileleri tek tek tespit etti. Ailelerin de desteğini alan ekipler, 2012'de örgüte katılan bir teröristi daha ikna etti. Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategori de yer alan PKK'lı terörist, Mardin ve Hakkari il jandarma komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı da 186'ya yükseldi.