İnşaat işçisine İBB şoku

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Beyaz Masa'nın telefon numarasını iletişim için web sitesine koyduğu inşaat işçisi Davut Çakan (31) hukuki yollara başvurdu. Sultanbeyli'de inşaat işleriyle uğraşan Çakan'ın (31) telefonu, geçen haziranda sürekli talep ve şikâyet nedeniyle çalmaya başladı. Arayanlar, sürekli Beyaz Masa'yı aradıklarını söyledi. O da her seferinde "Yanlış numara" diyerek geri çevirdi. Ancak telefonların ardı arkası kesilmeyince durumu araştırmaya karar verdi. Numarasının internetteki arama morotunda İBB Beyaz Masa telefonu olarak kaydedildiğini gördü. İBB'ye giderek düzeltilmesi için talepte bulundu. İBB ekipleri yanlışlıkla numaranın yazıldığını belirterek, yanlışlığın giderileceğini söyledi. Ancak geçen sürede herhangi bir değişiklik yapılmayınca, Çakan'ın telefonu gece gündüz çalmaya devam etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Çakan, "Yaklaşık 15 gündür beni yüzlerce kişi gece gündüz arıyor. Bu nasıl oluyor diye araştırdığımda, İBB Beyaz Masa'ya benim telefonum çıkıyor. 'Düzelteceğiz' dediler. 15 gün geçti hala düzeltmediler. Benim telefonumu Beyaz Masa sayfasına koyarak huzurumun bozulmasına sebep olan İBB personelinden şikâyetçiyim" dedi.