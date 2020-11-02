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’da trafik yoğunluğunda 5. ve 9. sınıf etkisi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata ilişkin normalleşme adımları kapsamında 5. ve 9. sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı. ’da trafik yoğunluğu arttı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 08:41 ABONE OL
İstanbul’da trafik yoğunluğunda 5. ve 9. sınıf etkisi

Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüzyüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bu durum İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu %38 seviyesine ulaştı. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

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İstanbul’da trafik yoğunluğunda 5. ve 9. sınıf etkisi
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