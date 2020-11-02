Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti

'de 'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti

’de meydana gelen depremde yıkılan 'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:03 Son Güncelleme: 2.11.2020 09:05 ABONE OL
İzmir'de Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı'ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil'in ardından enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı'nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Son dakika haberi... Kentsel dönüşümde yeni dönem: Reyting sistemi
Son dakika... Kimse umudunu yitirmesin dedi, mucize 58. saatte geldi

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA