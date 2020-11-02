İzmir’de son dakika! İşte İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı…

İzmir'de son durum… Seferihisar merkezli depremin ardından hem zemin gevşekliği hem de dayanımı düşük binalar nedeniyle yıkımın yaşandığı İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seferihisar merkezli depreme ilişkn gelen son habere AFAD tarafından İzmir'de son duruma ilişkin yapılan açıklamada 79 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Yaralıların arasında durumu ağır olanlar da var ancak 743 vatandaşımız da tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.
İZMİR'DE SON DAKİKA: 79 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
İzmir depremindeki ölü yaralı sayısına dair AFAD'dan alınan son bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk birkaç saatinde 11'i geçmeyen ve tüm Türkiye'nin artmaması için dua ettiği ölü sayısı depremin ardından geçen 3 gün sonrasında arama çalışmaları ile bulunan vefat etmiş vatandaşlarımızla bu noktaya geldi.
YARALI SAYISI 962
Depremde yaralananların toplam sayısı 962 olarak kaydedilirken 743 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 219 vatandaşın ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Tedavisi devam eden vatandaşların arasında 8'inin durumunun ağır olduğu bilgisi var.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada "SAKOM'dan alınan bilgiler ışığında göre 79 vatandaşımızın vefat ettiği teyit edildi" denildi.
8 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan İzmir'de yıkılan 12 binanın 8'inde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI BİNİ GEÇTİ
Yapılan Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.
İLK 72 SAAT HAYATİ BELİRTİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Tüm depremlerde olduğu gibi ilk 72 saatte yıkılan binaların enkazında bodrum katlara kadar ulaşmayı hedefleyen ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Bu saat dilimi içerisinde yaşam boşluklarında canlı olarak kalan vatandaşların sağ çıkarılma ümidi devam ediyor.
İDİ VE ELİF BEBEK UMUT OLDU
Depremin 57. Saatinde 14 yaşındaki İdil, 65. Saatinde ise 3 yaşındaki Elif bebek sağ olarak kurtarıldı. İdi ve Elif'in haberi arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler ve tüm Türkiye'ye umut oldu.