İzmir’de son dakika! İşte İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı…

İzmir'de son durum… Seferihisar merkezli depremin ardından hem zemin gevşekliği hem de dayanımı düşük binalar nedeniyle yıkımın yaşandığı İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Seferihisar merkezli depreme ilişkn gelen son habere AFAD tarafından İzmir'de son duruma ilişkin yapılan açıklamada 79 vatandaşın hayatını kaybettiği, 962 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 219 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Yaralıların arasında durumu ağır olanlar da var ancak 743 vatandaşımız da tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.