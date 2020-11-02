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'deki anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti. İzmir'deki depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte Bayraklı ve ilçelerindeki iş yerlerinin kameralarına yansıyan yeni görüntüler...

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 20:06 Son Güncelleme: 2.11.2020 20:18 ABONE OL
İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'deki 6.6 şiddetindeki deprem 92 kişinin ölmesine ve birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu. İzmir'de deprem anı, Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen deprem, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ÇIĞLIKLAR VE KOŞUŞTURMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturmaları yer alıyor. Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

DEPREMİN ŞİDDETİ GÖRÜLDÜ

Öte yandan Bergama ilçesinde bir iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde de depremin şiddeti ve çalışanların panik halleri görülüyor.

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İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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