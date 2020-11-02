Kendi kardeşimi kurtarmış gibiyim

Rıza Bey apartmanı enkazından 17 saat sonra kurtarılan ve UMKE görevlisi Edanur Doğan'a "Elimi tut abla' dediği görüntüleri hafızalara kazınan İnci Damar'ın sağlık durumu iyi. Kahraman UMKE görevlisi Edanur Doğan o anları SABAH'a anlattı: İnci'ye ulaşacak güvenli bir yol açıldıktan sonra dehlizin içerisine girdim. 20 metre kadar ilerledim. Ancak İnci'nin bulunduğu yer bir üst kattaydı. Orada 'bana yardım et' diye ağlıyordu. Çok üşüdüğünü, çok korktuğunu ve ayaklarını hissetmediğini söyledi. O'na, 'senin için geldim, artık yanındayım, korkma, güvendesin' dedim. Bize 'Önce köpeğimi alın, sonra beni alırsınız' dedi Önce köpeğini, sonra İnci'yi çıkardık. İnci'yi çıkardığımızda annesinin bana sarılışını tarif edemem. İyi ki buradayım. İyi ki o onlara şahit olmuşum. Sanki kendi kardeşimi oradan kurtarmış gibiyim. Yine olsa yine o enkazın altına korkusuzca girerim. İyileştikten sonra İnci'yi ziyaret etmek istiyorum" dedi.