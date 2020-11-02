Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kızım gel teslim ol annen seni bekliyor

Kızım gel teslim ol annen seni bekliyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 2.11.2020 ABONE OL
Kızım gel teslim ol annen seni bekliyor
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 426'ncı günde de sürüyor. 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katılan Esmer Koç kızına seslendi. Koç, "Kızım orası senin yerin değil. Seni orada ölüme mahkum etmişler. Kaç onların elinden. Seni her yerde aradım. Annen seni bekliyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızım gel teslim ol annen seni bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA