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ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

ön lisans sonuçları merakla bekleniyor. Kamu kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen ön lisans mezunlarının katıldığı 2020 KPSS ön lisans sınavı, 25 Ekim tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanacak. Adaylar, ÖSYM’den gelecek açıklamayı dört gözle bekliyor. Peki KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 2.11.2020 15:01 ABONE OL
KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, 25 Ekim tarihinde uygulanan ön lisans sınav sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak. Kasım ayının başlaması ile birlikte adaylar, KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırmaya başladı. KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilen detayları haberimizde derledik…

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 26 Kasım tarihinde erişime açılacak. ÖSYM'nin iş yoğunluğuna göre sonuçları daha önce açıklaması halinde adaylar, sonuçları daha erken dönemde de öğrenme şansına sahip olacak.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı () Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
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