Mesut Yılmaz oğlunun yanına defnedildi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören 72 yaşındaki Mesut Yılmaz 30 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yılmaz'ın cenaze töreni Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapıldı. Mesut Yılmaz'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda siyasi katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, Beykoz Kanlıca Mezarlığı'nda 2017'de hayatını kaybeden oğlu Yavuz Yılmaz'ın mezarının yanında toprağa verildi.