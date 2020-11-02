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Olta balıkçısı denize düşen şamandırasını çıkarmak isterken öldü!

Bakırköy'de, denize düşen olta şamandırasını almak için suya giren Ertuğrul A. (60), boğuldu. Ertuğrul A.'yı denizden çıkaran vatandaşlar, "Elimden geleni yaptık. Suda çırpınan ve başını suya gömen şahısı dışarı çıkardık fakat tepki vermiyordu" dediler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 12:00 ABONE OL
Olta balıkçısı denize düşen şamandırasını çıkarmak isterken öldü!

Boğulma olayı geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bakırköy sahilinde meydana geldi. Balık tutmak için sahile gelen 60 yaşındaki Ertuğrul A. Oltasını denize attı. Fakat denize attığı oltasının şamandırası koparak denize düşünce Şamandırasını almak için suya girdi. Şamandırasını kurtarmak için denize giren yaşlı adam, suda çırpınmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar suya atlayarak çırpınan yaşlı adamı kurtarmaya çalıştılar.

Çevredeki iki vatandaşın yardımı ile sudan çıkarılan Ertuğrul A. Hareketsiz kalınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansta sağlık ekipleri Ertuğrul A.'ya ilk müdahaleyi yaptılar. Denizden çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul A. ambulansla alınarak Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertuğrul A. hayatını kaybetti.



"YAŞLI OLDUĞU İÇİN DENİZDEN ÇIKAMADI"

Denize düşen şamandırasını çıkarmaya çalışırken suda boğulan Ertuğrul A.'yı denizden çıkaran vatandaşlar, "Elimden geleni yaptık. Suda çırpınan ve başını suya gömen şahısı dışarı çıkardık fakat tepki vermiyordu" dediler.

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Olta balıkçısı denize düşen şamandırasını çıkarmak isterken öldü!
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