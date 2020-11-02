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Terör örgütü 'da çözülme sürüyor! PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu!

Terör örgütü ’da çözülme sürüyor, ikna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 2.11.2020 16:02 Son Güncelleme: 2.11.2020 16:03 ABONE OL
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi.

Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi.

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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu!
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