Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi.

Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi.

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