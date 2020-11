Radyoyu Kim İcat Etti? Radyo Ne Zaman İcat Edildi, Kim Buldu? İşte Radyonun Tarihçesi

Günümüzde radyolar eski değerini yitirmiş bir durumdadır. Zaten artık cep telefonlarının içerisinde de radyo bulunduğu için o güzel görünümlere sahip radyolar fazla umursanmamaya başlamıştır. Ancak elbette radyoları çok seven ve hemen hemen her gün dinleyen insanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Radyoyu seven ve dinleyen kişiler genellikle radyo ile alakalı sorular sorarlar. Bu sorularının cevaplarını da internet üzerinden almaya çalışırlar. Radyo severlerin çok merak ettikleri sorunun başında geleni ise radyonun icat edilişidir. Peki radyo severlerin merak ettikleri radyonun mucidi kimdir? Radyonun icat edilişi ile alakalı tüm detaylar bu yazıda...

RADYOYU KİM İCAT ETTİ?

Radyonun mucitleri ile ilgili araştırma yapıldığında insanların karşısında birden fazla isim çıkacaktır. Çünkü hepsi de radyonun buluşunda önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Radyonun mucidini genellikle öğrenciler ve radyo severler tarafından merakla araştırılmaktadır. İnternet üzerinde radyo ile alakalı en fazla merak edilen konu kesinlikle radyonun mucididir. İnsanlar radyonun icat edilişini gerçekten çok merak ederler. Çünkü radyo düşünüldüğünde oldukça enteresan bir alettir. Radyo, en eski iletişim araçlarından birisi olduğu için radyoyu bilmeyen ya da kullanmayan sayısı oldukça azdır. Radyonun mucidinden bahsetmek gerekirse bu konuda birçok görüş bulunmaktadır. Farklı insanlar tarafından değişik şekillerde radyonun bulunduğunu söylemek yanlış değildir. Genel olarak ise radyo ilk bulan mucit İtalyan Marconi olarak kabul edilir. 1800'lü yılların sonlarında ilk radyo prototipini çalıştırmayı başaran Marconi, böylece tüm dünyaya radyonun yayılmasına imkân vermiştir. Radyonun bulunmasını destek olan en önemli bilim insanları ise Nikola Tesla ve Olivie Lodge'dir. Daha sonra ünlü Rus mucit Aleksandr Stepanovich Popov ise radyo dalgaları üzerinden ilk defa ses almayı başaran insandır.

RADYO NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Tarihe bakıldığı zaman radyonun bulunmasında pek çok ünlü bilim adamlarının da katkısı olduğu görülmektedir. 1895 yılında ilk olarak üretilen radyo ünlü İtalyan mucit Marconi tarafından üretilmiştir. Marconi tarafından bulunan ilk radyo 1898 yılında tamamen doğmuştur. Dünya'ya hızlı bir şekilde yayılmıştır. Radyo cihazı elektromanyetik dalgalarla iletilen bir icat olmuş oldu. Elektromanyetik dalgalarının ilk keşfini yapan İngiliz fizikçi Hertz sayesinde radyonun bulunmasının önü açılmıştır. Belki de Hertz 1887'de elektromanyetik dalgaları keşfetmeseydi bugün radyo ve televizyon gibi cihazlar hayatımızda olamayacaktı. İlk radyonun icadının kablosuz telgraf ile ortaya çıkmış olduğu bilinmektedir. Radyo 20. yüzyılın başlarında ilk olarak icat edilmiştir. Uzun mesafe olarak ilk radyo cihazını Marconi üretmiştir. Marconi ilk radyoyu 1895 yılında üretmiştir. Laboratuvarda Hertz'in deneylerini devam ettirmiştir. Bu şekilde laboratuvarda bir alıcıya bağlı olarak bir zili çalmak amacı ile verici yapmış ve 1895 yılında ilk radyo sinyallerini bu şekilde iletmiştir.

Radyonun gelişmesine katkı sunan bir diğer bilim adamı ise İngiliz fizikçi J. A. Fleming'dir. Fleming geliştirmiş olduğu elektrotlu lamba radyonun büyük oranda gelişmesini sağlamıştır. 1948'de transistörün gelişmesi ile birlikte radyo artık iyice hayatımıza girmiştir ve bir daha çıkmamıştır. Transistörün bulunması radyonun gelişmesini sağlayan en önemli etmenler olarak bilinmektedir. Ardından radyo frekansları oluşturularak radyo kanallarının oluşumu sağlanmıştır

RADYOYU KİM BULMUŞTUR?

Radyoyu kimin bulmuş olduğu sorusu genellikle okullarda sorulan bir sorudur. Ancak radyo dinlemeyii çok seven kişiler de bu soruyu kendilerine sorarlar. Radyoyu bulan kişi İtalyan Marconi olarak sayılsa da radyonun icat edilmesine yardımcı olan pek çok mucit de bulunmaktadır. Bu mucitler radyoyu tamamen icat etmemişlerdir ancak Marconi'nin icat etmesine yardımcı olarak bazı çalışmalara imza atmışlardır.