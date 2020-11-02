İzmir depreminden son dakika haberi: 3 yaşındaki bebek depremin 65. saatinde enkazdan canlı çıkarıldı

Son dakika haberi... İzmir'den Doğanlar apartmanı enkazından Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğan haber geldi. Enkazdan 3 yaşındaki bir bebeğin canlı olarak çıkarıldığı duyuruldu. Saniyeler içerisinde alınan bilgiye göre enkazın altından çıkarılan bebeğin Anne ve babasının sağ olarak çıkarıldığı ve günlerdir konuşulan Perincek ailesinin minik ferdi Elif Perincek olduğu öğrenildi.
Son dakika! İzmir'de 3 yaşındaki Elif Perincek'in deprem enkazı altından kurtarılma anı kamerada | Video
DOĞANLAR APARTMANINDAN MUCİZE HABERİ
Doğanlar apartmanında 3 yaşındaki Elif bebeğin yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı. Alkışlar arasında enkazdan çıkarılan Elif bebek hastaneye kaldırıldı. Elif'in hafif yaralı olduğu belirtildi.
SON DAKİKA ELİF 7 KATIN ALTINDAN ÇIKTI
Dedesi A Habere yaptığı açıklamada Elif'in 7 katın altından çıkarıldığını belirtirken "Allah bize bir mucize yarattı bugün. Allahımıza şükürler olsun. 7 katın altından çıktı yavrum. Allah burada çalışan herkesten razı olsun. Sağ olarak çıkması zor diyenler bile olmuştu ama burada canla başla çalıştılar. Allah her birinden razı olsun. Elif'im çıktı. Rabbime şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun" dedi.
Son dakika haberi... İzmir'de deprem enkazında gözyaşlarına boğuldu! 3 yaşındaki bebek enkazdan çıkarıldı | Video
3 KARDEŞİ VE ANNESİ SAĞ ÇIKARILDI
Elif'in annesi ve diğer kardeşleri enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Elif için ümitsiz konuşanlar olsa da minik kahraman direndi ve 65 saat sonra Doğanlar apartmanı enkazından sağ çıktı. Son dakika haberini alan çevredeki insanlar göz yaşlarına engel olamadı
4. KATTA OTURUYORLARDI
Gelen mucizevi son dakika haberinin ardından enkaz altından çıkan bebeğin Türkiye'nin daha önceden tanıdığı ve enkaz altından kurulan irtibatla çıkarılan Öğretim Görevlisi Seher Perinçek'in çocuklarından biri olan Elif Perinçek olduğu ortaya çıktı. Perinçek ailesi Doğanlar Apartmanında 4. katta oturuyordu.
ELİF PERİNÇEK'İN SAĞLIK DURUMU
Enkazın altındaki 65 saatlik yaşam mücadelesinin ardından nefesine ulaşılan Elif bebeğin arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarılmasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Susuz ve halsiz olsa da hayati tehlikesinin olmadığı öngörülen Elif'in tedavi ve kontrollerine devam ediliyor.