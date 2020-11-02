İzmir depreminden son dakika haberi: 3 yaşındaki bebek depremin 65. saatinde enkazdan canlı çıkarıldı

SON DAKİKA ELİF 7 KATIN ALTINDAN ÇIKTI

Dedesi A Habere yaptığı açıklamada Elif'in 7 katın altından çıkarıldığını belirtirken "Allah bize bir mucize yarattı bugün. Allahımıza şükürler olsun. 7 katın altından çıktı yavrum. Allah burada çalışan herkesten razı olsun. Sağ olarak çıkması zor diyenler bile olmuştu ama burada canla başla çalıştılar. Allah her birinden razı olsun. Elif'im çıktı. Rabbime şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun" dedi.

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