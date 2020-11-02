SON DAKİKA: Bakan Koca 2 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 1 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

2 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 139.103

HASTA SAYISI: 2.302

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 1521

AĞIR HASTA SAYIMIZ BUGÜN DÜNE GÖRE 164 ARTARAK 2.341'E ULAŞTI

Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 123.343

HASTA SAYISI: 2106

VEFAT SAYISI: 74

İYİLEŞEN SAYISI: 1515



AĞIR HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ

Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.