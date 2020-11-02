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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, depreminden yaralı kurtulan minik Elif'e geçmiş olsun mesajı

Başkan 'dan depreminde yaralı kurtulan Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum.. " ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 17:56 Son Güncelleme: 2.11.2020 18:43 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, İzmir depreminden yaralı kurtulan minik Elif'e geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Son dakika... 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki minik Elif'in hastanede ilk görüntüsü! Türkiye'ye el salladı | Video

Elif'in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte Erdoğan tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, İzmir depreminden yaralı kurtulan minik Elif'e geçmiş olsun mesajı
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