Son dakika: Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı

Son dakika haberler… Çınar ve Seyra kardeşlerden gelen acı haber sonrası yürek yakan video, teknoloji yazarı Hakkı Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda cansız bedenlerine ulaşılan ikiz kardeşlerin gelecek hayallerini ifade ettiği o görüntüler milyonların gündemine geldi. İşte son dakika haberinin detayları…
İzmir depreminde hayatını kaybeden Çınar ve Seyra Alpgündüz'ün 75 saat sonrası cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Henüz 16 yaşında olan kardeşlerin teknoloji fuarında yaptığı röportaj görüntüleri izleyenlerin yüreklerini yaktı. İkizlerden Çınar Pilot, Seyra ise doktor olma hayali kuruyordu…
75 SAAT SONRA ACI HABER GELMİŞTİ!
Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, İzmir'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile daha önce teknoloji fuarında yaptığı röportajı instagram hesabından yayınladı.
"KAHROLDUK"
Shiftdelete.net kurucusu da olan Alkan, videoyu, "Allah yakınlarına sabır versin. Bir kız bir erkek babası olarak bu acıyı tahmin ve tarif etmem imkansız. Kahrolduk" mesajıyla paylaştı.
O GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ YAKTI
Röportajda, Hakkı Alkan, bir teknoloji fuarında karşılaştığı ikizlere, esprili bir dille hayallerini soruyor. Esprili sorulara yanıt veren Çınar pilot, Sayra da doktor olmak istediğini söylüyor.