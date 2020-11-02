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Son dakika: pilot, doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı

depremi sonrası süren arama kurtarma çalışmalarından gelen son dakika haberine göre; Rıza Bey Apartman'ında enkaz altında kalan 16 yaşındaki ikiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşılmıştı. 18 Kişinin sağ kurtarıldığı binanın enkazında süren çalışmalarda iki kardeşin hayatını kaybetmesiyle beraber binada enkaz altında kalarak vefat eden kişi sayısı 26'ya yükselmişti. Depremde hayatını kaybeden ve 'nın daha önce teknoloji fuarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Hayallerini anlatan ikizlerden Çınar'ın pilot, Seyra'nın ise doktor olmak istediğini söylediği bu görüntüler adeta yürekleri yaktı…

Giriş Tarihi: 3.11.2020 00:30 Son Güncelleme: 3.11.2020 00:31 ABONE OL
Son dakika: Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı

Son dakika haberler… ve kardeşlerden gelen acı haber sonrası yürek yakan video, teknoloji yazarı Hakkı Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 'deki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda cansız bedenlerine ulaşılan ikiz kardeşlerin gelecek hayallerini ifade ettiği o görüntüler milyonların gündemine geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

İKİZ KARDEŞLERİN HAYALLERİ ENKAZ ALTINDA KALDI! BİRİ PİLOT DİĞERİ İSE DOKTOR OLACAKTI!

İzmir depreminde hayatını kaybeden Çınar ve Seyra Alpgündüz'ün 75 saat sonrası cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Henüz 16 yaşında olan kardeşlerin teknoloji fuarında yaptığı röportaj görüntüleri izleyenlerin yüreklerini yaktı. İkizlerden Çınar Pilot, Seyra ise doktor olma hayali kuruyordu…

Son dakika: Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı

'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden ikiz kardeşler ve Sayra'nın daha önce bir teknoloji fuarında yaptığı röportaj ortaya çıktı

Son dakika: Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı

75 SAAT SONRA ACI HABER GELMİŞTİ!

Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, 'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 16 yaşındaki ikiz kardeşler ve Sayra Alpgündüz ile daha önce teknoloji fuarında yaptığı röportajı instagram hesabından yayınladı.

Son dakika: Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı

"KAHROLDUK"

Shiftdelete.net kurucusu da olan Alkan, videoyu, "Allah yakınlarına sabır versin. Bir kız bir erkek babası olarak bu acıyı tahmin ve tarif etmem imkansız. Kahrolduk" mesajıyla paylaştı.

Son dakika: Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı

O GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ YAKTI

Röportajda, Hakkı Alkan, bir teknoloji fuarında karşılaştığı ikizlere, esprili bir dille hayallerini soruyor. Esprili sorulara yanıt veren pilot, Sayra da doktor olmak istediğini söylüyor.

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Son dakika: Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı
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