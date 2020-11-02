Son dakika: Çınar pilot, Seyra doktor olacaktı! İkizlerin hayalleri enkaz altında kaldı

Son dakika haberler… Çınar ve Seyra kardeşlerden gelen acı haber sonrası yürek yakan video, teknoloji yazarı Hakkı Alkan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda cansız bedenlerine ulaşılan ikiz kardeşlerin gelecek hayallerini ifade ettiği o görüntüler milyonların gündemine geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

İKİZ KARDEŞLERİN HAYALLERİ ENKAZ ALTINDA KALDI! BİRİ PİLOT DİĞERİ İSE DOKTOR OLACAKTI!

İzmir depreminde hayatını kaybeden Çınar ve Seyra Alpgündüz'ün 75 saat sonrası cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Henüz 16 yaşında olan kardeşlerin teknoloji fuarında yaptığı röportaj görüntüleri izleyenlerin yüreklerini yaktı. İkizlerden Çınar Pilot, Seyra ise doktor olma hayali kuruyordu…