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Son dakika görüntüleri! Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı

'de yaşanan 6,9'luk depremin ardından Seferihisar'da deniz taşmıştı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o son dakika görüntüleri!

AA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 20:03 Son Güncelleme: 2.11.2020 20:18 ABONE OL
Son dakika görüntüleri! Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı

İlçedeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin ardından yaşanan panik ve bir süre sonra işletmenin bahçesinin zemininin suyla dolduğu görülüyor.

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Bir başka güvenlik kamerasında ise depremden sonra birkaç kişinin koşarak sokaktan geçtiği görünüyor. Yaşanan su taşkınıyla sokak su ile dolarken, çeşitli malzemelerin akıntıya kapıldığı kameraya yansıyor.

Farklı bir görüntüde ise bir vatandaşın süreklenen ATV'sini kurtarmaya çalışırken verdiği mücadele görülüyor.

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Son dakika görüntüleri! Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı
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