Son dakika haberi: İzmir depremi sonrası AFAD Başkanı'ndan müjdeli haber geldi! 14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan çıkarıldı...

Son dakika: 14 YAŞINDAKİ İDİL'DEN MÜJDELİ HABER
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.
Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.
Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan alkışlar eşliğinde çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.
AFAD BAŞKANI: Allahıma binlerce kere şükürler olsun. 58. Saatte bir kardeşimizi daha canlı çıkarıyoruz inşallah.
14 yaşındaki İdil'in kurtarılma anları kamerada! | Video
Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.
14 YAŞINDAKİ İDİL SAĞ ÇIKARILDI
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 76 kişinin hayatını kaybettiği depremden 58 saat sonra mucize gerçekleşti. Depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda enkaz altında 56 saat sonra bir ses duyuldu. Gelen sesin küçük bir kız çocuğuna ait olduğu belirlendi. Ekipler kız çocuğuna ulaşarak serum bağladı. Üzerindeki plakayı kaldıran ekipler enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'i kurtardı. (Muhabir: Murat Şengül)
ENKAZ YANINDAKİ BİR BİNA SALLANDI! EKİPLER BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.
Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bitişiğindeki ağır hasarlı 9 katlı binada yana yatma tespit edildi.
Binanın 4. katından toz bulutu yükseldiği, sismik dinlemelerde de titreşimler olduğu belirlendi.
Binanın yıkılma riski üzerine Rıza Bey Apartmanı enkazındaki ekipler, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Enkaz bölgesinde bekleyenlerin alanı boşaltması istendi.
30 Ekim'deki depremde ağır hasar gören ve duvarlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edilmişti. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgeye geldi.
SON DAKİKA: AFAD AÇIKLADI! ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 470 artçı sarsıntı yaşanmıştır.
SON DAKİKA: BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMALAR
Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda."
Bakan Kurum: "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak."
SON DAKİKA: BERİL'İN ANNESİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı'nın altında kalan 27 yaşındaki Beril Gidiş'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının 55. saatinde anne Aynur Gidiş'in de cansız bedenine ulaşıldı.
BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR
Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.
Son dakika! İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video