Son dakika haberi: İzmir depremi sonrası AFAD Başkanı'ndan müjdeli haber geldi! 14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan çıkarıldı...

Son dakika: 14 YAŞINDAKİ İDİL'DEN MÜJDELİ HABER

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan alkışlar eşliğinde çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

AFAD BAŞKANI: Allahıma binlerce kere şükürler olsun. 58. Saatte bir kardeşimizi daha canlı çıkarıyoruz inşallah.

14 yaşındaki İdil'in kurtarılma anları kamerada! | Video

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.