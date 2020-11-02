Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm sürecinde yeni dönem başlıyor! Reyting sistemi ile puanlanacak. Reyting sistemi nedir?

İzmir depreminin ardından son dakika haberi... İzmir depreminin bir kez daha gösterdiği gerçeklerle kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriliyor. İzmir'de yaşanan deprem Türkiye'yi yasa boğarken, riskli yapıları tespit etmek için görevlendirilen, aralarında üniversiteler, kamu kurumları, sivil kuruluşlar, yapı laboratuvarlarının bulunduğu bin 292 kuruluş riskli binaların tespiti için adeta seferber oldu. Bu kapsamda Kentsel dönüşümde artık keyfi uygulamaların, hata ve ihmalkarların bedelini masumlar ödemeyecek. Reyting sistemi ile kentsel dönüşümde puanlama sistemi ile zorunluluk hali doğacak.