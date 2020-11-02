SON DAKİKA HABERLER: Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

KEŞİF YAPILIYOR
Ekiplerin, o saatte vatandaşların en çok kullandığı odalara yoğunlaştığı öğrenildi. Enkaz önce canlı ihtimaline karşı dikkatlice açılıyor. Bunu ekiplerin keşif yapması izliyor.
TİTİZ ÇALIŞMA
Binanın durumu ve dairelerin taslak krokisi çizildikten sonra binanın durumu tespit edilip arama-kurtarma çalışmaları başlıyor. Ekipler enkaza girerken yaralılar düşünülerek zarar verilmemesi için ince ve titiz bir çalışma yürütülüyor.
YAŞAM ALANI
Kurtarma çalışmalarına belirli periyotlarla ara verilip enkaz dinlemesi yapılıyor. Hangi alanlarda kolon ve kirişler arasında yaşam alanı oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor.
YATAK ODASI İHTİMALİ DÜŞÜK
Arama-kurtarmada depremin gerçekleştiği saat dikkate alınıyor. Depremin olduğu saatte insanlar en çok hangi odada bulunuyorsa, kurtarma çalışmalarında öncelik oralara veriliyor.
SON DAKİKA! OTURMA ODALARI VE MUTFAKLAR TERCİH
Gece ise yatak odaları, akşam ise ilk önce oturma odaları ve mutfaklar tercih ediliyor. İzmir depreminin gündüz saatlerinde olduğu göz önünde bulundurulunca, o saatte insanların en çok mutfak veya oturma odalarında bulunduğu, yatak odasında olma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.
SON DEPREMDE DE BU TAKTİK ÇOK İŞE YARADI
Son depremde de en çok yaralı ve hayatını kaybedenlerin cesedi, mutfak ve oturma odalarından çıkarıldı. (Yenişafak)