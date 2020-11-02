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SON DAKİKA HABERLER: Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

Son dakika haber: Bu taktik hayat kurtarıyor. olan bölgede ilk önce saatine bakılıyor ve burada o saatte insanların hangi odada oldukları saptanıyor. 'de 6.6 büyüklüğündeki deprem gündüz olduğu için insanların oturma odalarında ve mutfakta yakalandığı belirtiliyor. En çok ölü ve yaralılar buralardan çıkarıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 08:57 Son Güncelleme: 2.11.2020 09:04 ABONE OL
Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

SAATE GÖRE PLAN

'de yaşanan sonrası alarma geçerek 5 dakika gibi kısa bir sürede koordinasyonu sağlayan AFAD, arama-kurtarma çalışmalarında da depremin oluş saatine göre plan oluşturuyor.

Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

KEŞİF YAPILIYOR

Ekiplerin, o saatte vatandaşların en çok kullandığı odalara yoğunlaştığı öğrenildi. Enkaz önce canlı ihtimaline karşı dikkatlice açılıyor. Bunu ekiplerin keşif yapması izliyor.

Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

TİTİZ ÇALIŞMA

Binanın durumu ve dairelerin taslak krokisi çizildikten sonra binanın durumu tespit edilip arama-kurtarma çalışmaları başlıyor. Ekipler enkaza girerken yaralılar düşünülerek zarar verilmemesi için ince ve titiz bir çalışma yürütülüyor.

Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

YAŞAM ALANI

Kurtarma çalışmalarına belirli periyotlarla ara verilip enkaz dinlemesi yapılıyor. Hangi alanlarda kolon ve kirişler arasında yaşam alanı oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

YATAK ODASI İHTİMALİ DÜŞÜK

Arama-kurtarmada depremin gerçekleştiği saat dikkate alınıyor. Depremin olduğu saatte insanlar en çok hangi odada bulunuyorsa, kurtarma çalışmalarında öncelik oralara veriliyor.

Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

SON DAKİKA! OTURMA ODALARI VE MUTFAKLAR TERCİH

Gece ise yatak odaları, akşam ise ilk önce oturma odaları ve mutfaklar tercih ediliyor. depreminin gündüz saatlerinde olduğu göz önünde bulundurulunca, o saatte insanların en çok mutfak veya oturma odalarında bulunduğu, yatak odasında olma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

SON DEPREMDE DE BU TAKTİK ÇOK İŞE YARADI

Son depremde de en çok yaralı ve hayatını kaybedenlerin cesedi, mutfak ve oturma odalarından çıkarıldı. (Yenişafak)

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SON DAKİKA HABERLER: Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı
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