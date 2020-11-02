SON DAKİKA HABERLER: Hayat kurtaran taktik! En çok ölü ve yaralı buradan çıkarıldı

SON DAKİKA! OTURMA ODALARI VE MUTFAKLAR TERCİH



Gece ise yatak odaları, akşam ise ilk önce oturma odaları ve mutfaklar tercih ediliyor. İzmir depreminin gündüz saatlerinde olduğu göz önünde bulundurulunca, o saatte insanların en çok mutfak veya oturma odalarında bulunduğu, yatak odasında olma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.