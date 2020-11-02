Son dakika haberler: Ünlü şarkıcı Ferman'dan 100 kg’lık uyuşturucu sevkiyatı! 30 yıl hapsi isteniyor

Şarkıcı Ferman Eren Nerkis, İddiaya göre babasıyla galeriden ikinci el tır aldı. Nakliye işine giren baba oğulun satın aldığı TIR, bir süre sonra arıza yaptı. TIR'ı galeriye götüren genç şarkıcı, aracı tamir ettirdikten sonra anlaştıkları ücretin dışında ekstra bir para talebiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre masrafa itiraz eden baba-oğul parayı ödemek için açık senet imzaladı.

UYUŞTURUCU SEVKİYATINA ZORLADILAR

Senetle birlikte, iddiaya göre araç tamircisini şarkıcıya uyuşturucu madde taşımayı teklif etti. Babası teklif reddettiğinde ise ölümle tehdit edildi. Şahıslar, kendilerinin devletle çalıştığını, kendilerinin istihbaratta adamlarının olduğunu, herhangi bir tehlikesinin olmadığını, araca GPS taktıklarını, polis bölgesinden geçerken hiçbir sorun yaşamayacağımızı ancak jandarma bölgesinde bir şey yapamayacaklarını söyleyerek ikiliye teklifi kabul ettirdi.