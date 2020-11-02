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Son dakika: İçişleri'nden açıklama: 2 terörist teslim oldu

, terör örgütü 'da çözülmenin sürdüğünü, ikna yoluyla 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

ANKARA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 18:48 Son Güncelleme: 2.11.2020 19:23 ABONE OL
Son dakika: İçişleri'nden açıklama: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmenin sürdüğünü, ikna yoluyla 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: İçişleri'nden açıklama: 2 terörist teslim oldu
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