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Son dakika: 'nda ikizlerden acı haber

Son dakika haberi: depreminden acı bir haber daha geldi. 'nda ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.11.2020 19:15 Son Güncelleme: 2.11.2020 20:00 ABONE OL
Son dakika: Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

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Son dakika: Rıza Bey Apartmanı'nda ikizlerden acı haber
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