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Son dakika haberi: 'de depremzedelerin malzemelerini alıp büfede satıyordu! Tutuklama talebi...

Son dakika haberi: ’de gerçekleşen depremin ardından sosyal medyaya yansıyan bir videoda kendisini depremzede olarak tanıtan şüpheli Yavuz Ş. kıskıvrak yakalandı. Kendisini mağdur göstermeye çalışan 42 yaşındaki Yavuz Ş. tutuklama istemiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 2.11.2020 12:15 Son Güncelleme: 2.11.2020 12:41 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de depremzedelerin malzemelerini alıp büfede satıyordu! Tutuklama talebi...

İzmir'deki depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarını suiistimal eden şüphelilere göz açtırılmıyor. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda kendisini depremzede olarak tanıtarak yardıma muhtaç olduğu izlenimi veren 42 yaşındaki Yavuz Ş. isimli şüpheli İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar! | Video

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yavuz Ş. emniyetteki sorgusunun ardından İzmir Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yavuz Ş. yapılan savcılık sorgusunun ardından 'bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KENDİNİ DEPREMZEDE GİBİ GÖSTERDİ

Yurt genelinde başlatılan yardım kampanyaları sonrası Twitter üzerinden bir vatandaşın, kendisini depremzede gibi göstererek yardım aldığı ve yardım malzemelerini sattığına ilişkin bir video paylaşıldı. Söz konusu videodaki kişinin Yavuz Ş. olduğu belirlendi.

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Son dakika haberi: İzmir'de depremzedelerin malzemelerini alıp büfede satıyordu! Tutuklama talebi...
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