Son dakika... "Kimse umudunu yitirmesin" dedi, mucize 58. saatte geldi

Erzincan depreminde enkaz altında 8 gün kalan ve sağ çıkarak Erzincan depreminin sembol ismi olan Nurcan Eraslan Arslan "Kimse ümidini kaybetmesin" dedi. Ve Türkiye'yi sevindiren son dakika gelişmesi depremin 58. saatinde Bayraklı'da İdil'in kurtarılması ile geldi. Tarihe geçen bir isim olan ve biri enkaz altında 8 gün olmak üzere yaşadığı 2 büyük depremi SABAH'a anlatan Arslan enkaz altında gündüz geceye dair hiçbir fikrinin kalmadığını aktardı. İşte Türkiye'yi kahreden İzmir depreminin ardından Erzincan' depreminin sembol isminden depreme dair çarpıcı notlar;

İşte 92'deki depremde Arslan'ın kurtarıldığı an...