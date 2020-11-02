Son dakika: Milyonlar "Dayan Seda" dedi! İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı!

Son dakika haberler… İzmir depreminde enkaz altında olduğu belirlenen Seda Dinçer'in arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Özellikle genç kızın sosyal medyada gündeme gelmesi ile beraber tüm Türkiye o çalışmadan gelecek iyi habere kilitlenmişti. Twitter'da #DayanSeda hashtagleri ile umut dolu bekleyiş sürerken acı haber geldi. Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…
Doğanlar Apartmanı, Barış Sitesi, Rıza Bey Apartmanı başta olmak üzere, yıkılan ve hasar gören binaların katlarının çoğunda arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken halen enkaz altında bulunan Seda Dinçer'in kurtarılmasına yönelik yoğun çaba gösteren ekipler ne yazık ki genç kızın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi…
ÇALIŞMALAR O BÖLGEDE SEDA İÇİN YOĞUNLAŞMIŞTI!
İZMİR'de, depremde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazından Seda Dinçer'in çıkarılması için çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.
İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar apartmanındaki enkaz altında kalan İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'in (20) moloz yığınlarının altından çıkartılması için çalışmalar sürüyor, Arama kurtarma çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyordu...
ACI HABERİ GELDİ!
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.
Seda'nın deprem enkazında arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğu ifade edilmiş sosyal medya tek yürek olmuş #DayanSeda hashtagi ile milyonlarca paylaşım yapılmıştı...