Son dakika: Minik Elif'in kahramanı yaşananları anlattı... 3 yaşındaki Elif Perinçek tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü!

İzmir depreminden bir son dakika haberi daha... İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kahramanı olan itfaiyeci Muammer Çelik, Elif'in bir mucize olduğunu ve yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini belirtti ve Elif'in kurtarılma anını anlattı. "Babası bana "Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım" dedi. Ben de "Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma" dedim.